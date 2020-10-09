Новый стрит-арт объект появился в Саратове

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«Первые два дня было непривычно и страшно работать на высоте. Но уже на третий день я самостоятельно мог надеть страховку и работать несколько часов подряд. В моем портфолио это самая большая работа», - отметил автор нового арт-объекта.В ходе подготовки рисунка было использовано 13 банок краски, более 50 литров грунта и около 150 цветных баллончиков. Художник потратил на рисунок более 68 часов.Министр молодежной политики и спорта региона Александр Абросимов приехал на завершение работ и поздравил участника окружного проекта. «Я восторгаюсь отвагой и талантом художника. Чтобы так точно перенести эскиз на такое большое полотно, да и еще на высоте, подобрать цвета. Это стоит больших сил».Также министр предложил художнику принять участие в создании граффити, посвященном Дню космонавтики в регионе. «Мы сейчас думаем, где этот объект может располагаться, но я знаю точно, что таких мест в Саратове должно быть больше. Должно быть создано целое сообщество талантливой молодежи, которое увлечено культурой стрит-арта», - отметил он.