В МАГУ начал работу II Всероссийский фестиваль городской среды "MURMANИСТИКА"

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В рамках открытия фестиваля глава администрации Мурманска Евгений Никора пригласил студентов на работу в администрацию города и в структурные подразделения. По его словам, работники нужны, в частности, в Комитете по градостроительству и архитектуре Мурманска.В рамках фестиваля организация «Городские реновации» предложила студенческим командам (в этом году среди них есть представители столицы и Череповца) на проектирование три площадки. Вплоть до субботы (10 октября), когда мероприятие будет завершено, им предстоит работать в отдельных аудиториях с наставниками в связи с ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса. Студентов ждут мотивационные сессии, лекции, подведение итогов конкурса «Северизация», выезд на объекты проектирования и арт-стройка. В последний день фестиваля планируются выставка лучших работ и определение победителя.