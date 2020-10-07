7 октября 2020 СРЕДА
Новости
18:00 | 07 октября
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17:00 | 07 октября
Почти шестнадцати тысячам саратовских семей назначена ежемесячная выплата на первого ребенка
16:18 | 07 октября
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли в полтора раза в январе-сентябре
15:39 | 07 октября
«Творческая трибуна Киномастера» начала работу в рамках "Киновертикали"
15:00 | 07 октября
Умер Аркадий Богатырев
14:15 | 07 октября
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14:03 | 07 октября
В МАГУ начал работу II Всероссийский фестиваль городской среды "MURMANИСТИКА"
13:23 | 07 октября
Всемирный день ДЦП: врачи Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского применяют инновационную технологию для лечения детей с ДЦП
12:33 | 07 октября
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11:40 | 07 октября
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В МАГУ начал работу II Всероссийский фестиваль городской среды "MURMANИСТИКА"

Новости
В МАГУ начал работу II Всероссийский фестиваль городской среды "MURMANИСТИКА"

В МАГУ объявлен старт II Всероссийского фестиваля городской среды «MURMANИСТИКА». На него были отобраны лучшие студенческие проекты по формированию комфортной городской среды в арктическом регионе.

В рамках открытия фестиваля глава администрации Мурманска Евгений Никора пригласил студентов на работу в администрацию города и в структурные подразделения. По его словам, работники нужны, в частности, в Комитете по градостроительству и архитектуре Мурманска.

В рамках фестиваля организация «Городские реновации» предложила студенческим командам (в этом году среди них есть представители столицы и Череповца) на проектирование три площадки. Вплоть до субботы (10 октября), когда мероприятие будет завершено, им предстоит работать в отдельных аудиториях с наставниками в связи с ограничительными мерами на фоне пандемии коронавируса. Студентов ждут мотивационные сессии, лекции, подведение итогов конкурса «Северизация», выезд на объекты проектирования и арт-стройка. В последний день фестиваля планируются выставка лучших работ и определение победителя.