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В Саратовской области отремонтировано 160 километров дорог регионального значения
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В Саратовской области отремонтировано 160 километров дорог регионального значения

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В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дорожникам предстояло провести работы на 38 объектах регионального значения.

На 23 объектах ремонт уже завершен. В частности – один из двух участков трассы «Саратов - Тепловка - Базарный Карабулак - Балтай». Эта дорога очень важна для жителей области, поскольку соединяет несколько районов: Саратовский, Новобурасский, Базарно-Карабулакский и далее идет на Пензу. Завершен ремонт на участках автодороги «Маркс - Липовка - п. им. Тельмана» - этот объект обеспечит сквозной проезд на п. Степное. До 2024 года планируется провести капитальный ремонт этой трассы. Завершены работы на автодорогах, входящих в школьные маршруты: Вольск - Черкасское - Калмантай - граница Ульяновской области, Новые Бурасы - ст. Бурасы - Динамовский.

Ещё на девяти объектах работы выполнены подрядными организациями более чем на 90%. То есть, основные работы сделаны и ведется досыпка и планировка обочин, установка дорожных знаков, нанесение разметки… Это несколько участков дороги «Новые Бурасы - Петровск». В ближайшее время будет завершено строительство дороги «Озинки - Перелюб» в Перелюбском районе, протяженностью почти 14 км. Раньше дорога здесь была грунтовая.

Также для поддержания дорог области в нормативном состоянии в 2020 году запланированы работы по устройству защитных слоев покрытия общей протяженностью 159 км. В настоящее время выполнено 130 км, что составляет 82% от плана.

Напомним, что в национальный проект входят еще дорожные объекты городов Саратов и Энгельс. У областного центра – 88 объектов, общей протяженностью 60,8 км дорог, включая масштабную реконструкцию путепровода «Трофимовский», движение автотранспорта по которому было открыто 5 октября.

Дополнительно в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» привлечены средства федерального бюджета в размере 707,0 млн. руб. на которые планируется привести в нормативное состояние 42,7 км Саратовской агломерации.