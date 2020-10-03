Железнодорожный переезд в Красноармейском районе Саратовской области будет временно закрыт со 2 по 9 октября
В связи с ремонтными работами на перегоне Россоша – Овражная с 8:00 2 октября до 8:00 9 октября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 121 км перегона Россоша – Овражная (пересечение с автодорогой Елшанка – Луговое в Красноармейском районе Саратовской области).
Объезд железнодорожной линии возможен через переезд на 113 км станции Россоша (пересечение с автодорогой у села Первомайское в Красноармейском районе Саратовской области).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.