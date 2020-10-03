Железнодорожный переезд в Красноармейском районе Саратовской области будет временно закрыт со 2 по 9 октября

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Объезд железнодорожной линии возможен через переезд на 113 км станции Россоша (пересечение с автодорогой у села Первомайское в Красноармейском районе Саратовской области).Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.