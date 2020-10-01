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В Саратове реконструировали 147 участков пешеходных зон

Новости


Сегодня, 1 октября 2020 года, продолжается благоустройство пешеходных зон областного центра. На сегодняшний день отремонтировано 147 объектов.

В настоящее время в работе находится 39 участков: ул.им.Чемодурова В.И., ул.Олимпийская, ул.Попова, ул. Измайлова, ул. Грибова, ул. Лебедева-Кумача, ул. Гвардейская, ул. Щорса, ул. Спартака, ул. Муленкова, ул. Братьев Никитиных, ул. Мира и др. В работах задействовано 229 рабочих и 91 единица техники.

На некоторых участках рабочие подрядных организаций производят демонтаж дорожного покрытия и камня, установку бордюров и укладку асфальтобетонного покрытия.

Напомним, процесс масштабного обновления тротуаров стартовал в городе в апреле. Благодаря Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину на эти цели на первом этапе было направлено 500 млн. рублей, а затем еще 365 млн. рублей. За счет дополнительных средств будет восстановлено еще 60 участков тротуаров, расположенных вблизи 130 соцобъектов.

Следить за ходом реконструкции тротуаров можно на сайте trotuar-saratov.ru, где отмечены все адреса, которые находятся в работе в этом году. Для удобства горожан на портале предусмотрена форма обратной связи.
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