Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт в ночь с 28 на 29 сентября

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Объезд возможен через переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (пересечение с Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе Саратова).Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.