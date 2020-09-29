Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт в ночь с 28 на 29 сентября
В связи с ремонтными работами с 21:00 28 сентября до 6:00 29 сентября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 6 км станции Примыкание (пересечение с 5-м Динамовским проездом в Заводском районе Саратова).
Объезд возможен через переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (пересечение с Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе Саратова).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.