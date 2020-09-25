В Саратов прибыл прибыл 51 столичный троллейбус

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Троллейбусы поступают партиями в ежедневном режиме. К вечеру ожидается прибытие еще 5 единиц. Все троллейбусы подвергаются дезинфекции, а также проходят повторный технический осмотр. Кроме того, адаптируются маршрутные табло и на каждый борт устанавливается система ГЛОНАСС.Напомним, при содействии спикера Госдумы Вячеслава Володина с правительством Москвы достигнута договоренность о передаче Саратову 80 единиц электротранспорта. Большая часть троллейбусов уже поступила в наш город. Остальные доставят в течение текущего месяца.