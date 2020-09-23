В Саратов продолжают поступать столичные троллейбусы

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В настоящее время здесь находятся 44 единицы электротранспорта. По прибытии из столицы все троллейбусы подвергаются дезинфекции, а также проходят повторный технический осмотр. Механики проверяют исправность ходовой части и рулевого управления. После обкатки троллейбусы выйдут на линию.Напомним, при содействии спикера Госдумы Вячеслава Володина с правительством Москвы достигнута договоренность о передаче Саратову 80 единиц электротранспорта. В течение сентября ожидается поступление всех троллейбусов. Весь электротранспорт современного образца, низкопольный. Многие из прибывших троллейбусов имеют возможность автономного хода.