23 сентября 2020 СРЕДА
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В Саратов продолжают поступать столичные троллейбусы

Новости


В Ленинское троллейбусное депо в ежедневном режиме, начиная с 1 сентября, поступают троллейбусы, безвозмездно переданные в наш город в рамках перехода столицы на электробусы.

В настоящее время здесь находятся 44 единицы электротранспорта. По прибытии из столицы все троллейбусы подвергаются дезинфекции, а также проходят повторный технический осмотр. Механики проверяют исправность ходовой части и рулевого управления. После обкатки троллейбусы выйдут на линию.

Напомним, при содействии спикера Госдумы Вячеслава Володина с правительством Москвы достигнута договоренность о передаче Саратову 80 единиц электротранспорта. В течение сентября ожидается поступление всех троллейбусов. Весь электротранспорт современного образца, низкопольный. Многие из прибывших троллейбусов имеют возможность автономного хода.