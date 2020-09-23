В Саратов продолжают поступать столичные троллейбусы
В Ленинское троллейбусное депо в ежедневном режиме, начиная с 1 сентября, поступают троллейбусы, безвозмездно переданные в наш город в рамках перехода столицы на электробусы.
В настоящее время здесь находятся 44 единицы электротранспорта. По прибытии из столицы все троллейбусы подвергаются дезинфекции, а также проходят повторный технический осмотр. Механики проверяют исправность ходовой части и рулевого управления. После обкатки троллейбусы выйдут на линию.
Напомним, при содействии спикера Госдумы Вячеслава Володина с правительством Москвы достигнута договоренность о передаче Саратову 80 единиц электротранспорта. В течение сентября ожидается поступление всех троллейбусов. Весь электротранспорт современного образца, низкопольный. Многие из прибывших троллейбусов имеют возможность автономного хода.