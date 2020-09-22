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Изменится расписание трех автобусов на маршруте «Балаково-Саратов»

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С 23 сентября движение автобусов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок междугородного сообщения № 602 «Балаково - Маркс - Саратов», № 602 Э «Балаково – Саратов» и № 605 «Балаково - Вольск - Саратов» будет осуществляться ежедневно согласно следующему расписанию:

№ 602 «Балаково - Маркс - Саратов»:

- отправление автобусов от остановочного пункта «Балаково АС»: 05:00; 06:00; 06:30; 07:20; 08:15; 09:00; 10:30; 11:20; 12:30; 14:00; 16:00.

- отправление автобусов от остановочного пункта «Саратов АВ»: 11:30; 13:30; 14:00; 16:00; 16:30; 18:30; 19:00.

№ 602 Э «Балаково – Саратов»

- отправление автобусов от остановочного пункта «Балаково АС»: 10:00; 12:00;

- отправление автобусов от остановочного пункта «Саратов АВ»: 10:00; 13:00; 17:00.

№ 605 «Балаково – Вольск – Саратов»:

- отправление автобусов от остановочного пункта «Балаково АС»: 05:00; 07:00; 09:00; 10:50; 13:00; 15:00;

- отправление автобусов от остановочного пункта «Саратов АВ»: 10:00; 12:00; 13:45; 14:00; 15:00; 17:00; 19:00; 21:00.

Также из г. Саратов до г. Балаково следуют автобусные маршруты № 602-1 «Саратов - Маркс - Балаково», № 602 П-Э «Саратов - Балаково», № 605-1 «Саратов - Вольск - Балаково» и № 612 «Духовницкое - Балаково - Маркс - Саратов».

№ 602-1 «Саратов - Маркс - Балаково»:

- отправление автобусов из г. Саратов: 12:00;

- отправление автобусов из г. Балаково:17:00.

№ 602 П-Э «Саратов - Балаково»:

- отправление автобусов из г. Саратов: 11:00;

- отправление автобусов из г. Балаково: 18:00.

№ 605-1 «Саратов – Вольск – Балаково»

- отправление автобусов из г. Саратов: 06:00;

- отправление автобусов из г. Балаково: 11:35.

№ 612 «Духовницкое - Балаково - Маркс - Саратов»

- отправление автобусов из г. Саратов: 07:20;

- отправление автобусов из г. Балаково:18:00.