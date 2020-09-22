Изменится расписание трех автобусов на маршруте «Балаково-Саратов»

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№ 602 «Балаково - Маркс - Саратов»:- отправление автобусов от остановочного пункта «Балаково АС»: 05:00; 06:00; 06:30; 07:20; 08:15; 09:00; 10:30; 11:20; 12:30; 14:00; 16:00.- отправление автобусов от остановочного пункта «Саратов АВ»: 11:30; 13:30; 14:00; 16:00; 16:30; 18:30; 19:00.№ 602 Э «Балаково – Саратов»- отправление автобусов от остановочного пункта «Балаково АС»: 10:00; 12:00;- отправление автобусов от остановочного пункта «Саратов АВ»: 10:00; 13:00; 17:00.№ 605 «Балаково – Вольск – Саратов»:- отправление автобусов от остановочного пункта «Балаково АС»: 05:00; 07:00; 09:00; 10:50; 13:00; 15:00;- отправление автобусов от остановочного пункта «Саратов АВ»: 10:00; 12:00; 13:45; 14:00; 15:00; 17:00; 19:00; 21:00.Также из г. Саратов до г. Балаково следуют автобусные маршруты № 602-1 «Саратов - Маркс - Балаково», № 602 П-Э «Саратов - Балаково», № 605-1 «Саратов - Вольск - Балаково» и № 612 «Духовницкое - Балаково - Маркс - Саратов».№ 602-1 «Саратов - Маркс - Балаково»:- отправление автобусов из г. Саратов: 12:00;- отправление автобусов из г. Балаково:17:00.№ 602 П-Э «Саратов - Балаково»:- отправление автобусов из г. Саратов: 11:00;- отправление автобусов из г. Балаково: 18:00.№ 605-1 «Саратов – Вольск – Балаково»- отправление автобусов из г. Саратов: 06:00;- отправление автобусов из г. Балаково: 11:35.№ 612 «Духовницкое - Балаково - Маркс - Саратов»- отправление автобусов из г. Саратов: 07:20;- отправление автобусов из г. Балаково:18:00.