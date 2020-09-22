ПФР: в пандемию саратовские семьи получили 8,5 миллиардов рублей соцподдержки

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Речь идет о ежемесячных и единовременных выплатах по линии Пенсионного фонда России на детей до 3 лет и с 3 до 16 лет. Напомним, что 30 сентября 2020 года – последний день подачи заявлений на эти выплаты!Соответствующий Указ № 249 был подписан Президентом РФ 7 апреля 2020 года. Он коснулся российских семей с детьми до 3 лет, которым в период с апреля по июнь была установлена выплата в размере 5 000 рублей в месяц. Всего за прошедшее время средства были перечислены более 65 тысячам заявителей на сумму более 983 миллиона рублей.В мае программа поддержки была расширена, и право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей за июнь получили семьи с детьми с 3 до 16 лет. Всего этим правом воспользовалось уже более 255 тысяч саратовских семей, которым было перечислено почти 3,5 миллиарда рублей.Дополнительная выплата в июле в размере 10 000 рублей охватила всех детей от рождения до 16 лет. Родителям не потребовалось еще раз подавать заявление, если раньше они уже получали выплату. Средства автоматически были перечислены более чем 400 тысячам юных жителей региона в сумме более 4 миллиардов рублей.Жителям Саратовской области, кто по каким-либо причинам не успел обратиться за «детскими» выплатами, напоминаем – последний день подачи заявления – 30 сентября 2020 года. Подать заявление можно любым удобным способом: направить через портал Госуслуг или лично обратиться в ближайшую клиентскую службу ПФР или МФЦ.Обращаем внимание, что усыновители и опекуны смогут подать заявление только при личном визите в ПФР или МФЦ.