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В лесах Саратовской области продолжается усиленное патрулирование с сотрудниками полиции

Новости


С начала пожароопасного сезона на землях государственного лесного фонда произошел 61 пожар. В их тушении участвовало 469 человек и 189 единиц техники лесопожарных формирований.

В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий уже выявлено 275 нарушений лесного законодательства, в том числе 104 нарушения Правил пожарной безопасности в лесах. Всего к административной ответственности было привлечено более 258 нарушителей, общая сумма штрафов составила порядка 1792,6 тысяч рублей.

Министерство просит жителей и гостей области воздержаться от посещения лесов в текущий период.

Ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств введено со 2 по 22 сентября включительно. Также, запрещен проезд транспортных средств, разведение костров на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также проведение сельскохозяйственных палов.

Кроме того, до 30 сентября на территории лесного фонда действует особый противопожарный режим. В этот период, а также в выходные дни проводятся усиленные патрулирования совместно с сотрудниками полиции и государственного пожарного надзора.

Наказание за нарушение правил пожарной безопасности увеличивается в 2 раза. Для граждан - до 5 тысяч рублей, должностных лиц – до 40 тысяч, юридических – до 500 тысяч рублей.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов, звоните по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны «8 800 100 94 00» или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «490-516».
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