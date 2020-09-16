Перевозка транзитных контейнеров в сообщении Восток – Запад – Восток по сети ОАО "РЖД" возможна со скидкой
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1265 от 21.08.2020 года, грузоотправители могут воспользоваться льготным тарифом на транзитные перевозки контейнеров по территории Российской Федерации железнодорожным транспортом.
Документом предусмотрено государственное субсидирование перевозок контейнеров на направлениях через российские припортовые станции Тихоокеанского бассейна транзитом по сети Российских железных дорог и далее через российские припортовые станции Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов, российские пограничные переходы с Финляндией, Республикой Беларусь, Польшей, Азербайджаном и в обратном направлении.
Субсидии будут предоставляться ОАО "РЖД" независимо от схемы перевозки (контейнерный поезд, одиночные или групповые отправки контейнеров) и специализации контейнера. ОАО "РЖД", в свою очередь, будет начислять тариф за транзитную перевозку, уменьшенный на размер субсидии.
Размер субсидирования определен в абсолютном значении в рублевом выражении и дифференцирован по направлениям перевозок и размерам контейнеров.
Таким образом, максимальная скидка может составить:
в направлении Восток – Запад:
20-футовый контейнер – 38 853 рубля;
30-футовый контейнер – 58 280 рублей;
40-футовый контейнер – 77 706 рублей;
в направлении Запад – Восток:
20-футовый контейнер – 25 902 рубля;
30-футовый контейнер – 38 853 рубля;
40-футовый контейнер – 51 804 рубля.