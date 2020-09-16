16 сентября 2020 СРЕДА
Новости
17:15 | 15 сентября
В онкоотделении №3 ГКОБ№1 за 2019 год помощь получили свыше 700 человек
16:28 | 15 сентября
В минобразования области действует рабочая группа по вопросам горячего питания
15:30 | 15 сентября
Перевозка транзитных контейнеров в сообщении Восток – Запад – Восток по сети ОАО "РЖД" возможна со скидкой
14:25 | 15 сентября
В связи с карантином филармония переходит на новые формы работы с детской аудиторией
13:33 | 15 сентября
«Театральное Прихоперье-2020»: «Радость Победы» и триумф Мельпомены
12:30 | 15 сентября
Погрузка зерна на сети ОАО "РЖД" достигла рекордных показателей в августе
11:37 | 15 сентября
Состоится масштабный Всероссийский онлайн проект: обучающий курс "Инклюзивный танец от А до Я"
10:42 | 15 сентября
155 сельскохозяйственных ярмарок «выходного дня» прошло в Саратове в текущем году
09:49 | 15 сентября
Около 140 км пути отремонтировано на ПривЖД с начала 2020 года
09:00 | 15 сентября
Впечатляющая выставка Сальвадора Дали откроется в Саратове
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Перевозка транзитных контейнеров в сообщении Восток – Запад – Восток по сети ОАО "РЖД" возможна со скидкой

Новости


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1265 от 21.08.2020 года, грузоотправители могут воспользоваться льготным тарифом на транзитные перевозки контейнеров по территории Российской Федерации железнодорожным транспортом.

Документом предусмотрено государственное субсидирование перевозок контейнеров на направлениях через российские припортовые станции Тихоокеанского бассейна транзитом по сети Российских железных дорог и далее через российские припортовые станции Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов, российские пограничные переходы с Финляндией, Республикой Беларусь, Польшей, Азербайджаном и в обратном направлении.

Субсидии будут предоставляться ОАО "РЖД" независимо от схемы перевозки (контейнерный поезд, одиночные или групповые отправки контейнеров) и специализации контейнера. ОАО "РЖД", в свою очередь, будет начислять тариф за транзитную перевозку, уменьшенный на размер субсидии.

Размер субсидирования определен в абсолютном значении в рублевом выражении и дифференцирован по направлениям перевозок и размерам контейнеров.

Таким образом, максимальная скидка может составить:

в направлении Восток – Запад:

20-футовый контейнер – 38 853 рубля;
30-футовый контейнер – 58 280 рублей;
40-футовый контейнер – 77 706 рублей;
в направлении Запад – Восток:

20-футовый контейнер – 25 902 рубля;
30-футовый контейнер – 38 853 рубля;
40-футовый контейнер – 51 804 рубля.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код