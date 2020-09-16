Перевозка транзитных контейнеров в сообщении Восток – Запад – Восток по сети ОАО "РЖД" возможна со скидкой

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Документом предусмотрено государственное субсидирование перевозок контейнеров на направлениях через российские припортовые станции Тихоокеанского бассейна транзитом по сети Российских железных дорог и далее через российские припортовые станции Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов, российские пограничные переходы с Финляндией, Республикой Беларусь, Польшей, Азербайджаном и в обратном направлении.Субсидии будут предоставляться ОАО "РЖД" независимо от схемы перевозки (контейнерный поезд, одиночные или групповые отправки контейнеров) и специализации контейнера. ОАО "РЖД", в свою очередь, будет начислять тариф за транзитную перевозку, уменьшенный на размер субсидии.Размер субсидирования определен в абсолютном значении в рублевом выражении и дифференцирован по направлениям перевозок и размерам контейнеров.Таким образом, максимальная скидка может составить:в направлении Восток – Запад:20-футовый контейнер – 38 853 рубля;30-футовый контейнер – 58 280 рублей;40-футовый контейнер – 77 706 рублей;в направлении Запад – Восток:20-футовый контейнер – 25 902 рубля;30-футовый контейнер – 38 853 рубля;40-футовый контейнер – 51 804 рубля.