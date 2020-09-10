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В рамках нацпроекта построен новый корпус Адоевщинского интерната в Базарно-Карабулакском районе

Новости


В Адоевщинском интернате в Базарно-Карабулакском районе завершено строительство нового корпуса. Двухэтажное здание на 50 мест возводилось с 2019 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта Президента РФ «Демография».

На сегодняшний день на объекте выполнены строительные, электромонтажные и отделочные работы, установлена мебель. В корпусе расположены кабинеты с современным оборудованием, актовый зал, зал лечебной физкультуры, компьютерный класс, комната психологической разгрузки. Завершено благоустройство прилегающей территории. Новый корпус начнет поэтапно заселяться в октябре т.г.

Руководитель интерната Валерий Малясов рассказал: «В прошлом году началось строительство нового корпуса, мы вошли в нацпроект. В 2019 году корпус был возведен под крышу, а в этом - завершена отделка, оснащение помещений. В новом здании будут располагаться обеденный зал, комнаты для кружковой работы, сенсорная комната».

«Современное учреждение, построено и оснащено по всем требованиям, - образец для подобных социальных объектов. Это удалось сделать благодаря нацпроекту "Демография". Здесь есть все условия для оказания необходимой медицинской помощи. Для пациентов созданы комфортные условия для лечения, а сотрудникам – для работы. Кроме того, важно отметить, что с вводом нового подразделения созданы дополнительные рабочие места. Всего в интернате работают 262 человека со средней зарплатой в 40 тыс. рублей, это хороший задел для сельского Базарно-Карабулакского района», – прокомментировал завершение строительства Губернатор Валерий Радаев.

Адоевщинский интернат организован в 1933 году, он состоит из 6 жилых корпусов. В интернате по состоянию на 1 сентября т.г. проживают 327 человек.
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