10 сентября 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:17 | 10 сентября
Саратовский областной музей краеведения примет участие в ежегодной акции в рамках празднования 430-летия Саратова
15:37 | 10 сентября
В рамках нацпроекта построен новый корпус Адоевщинского интерната в Базарно-Карабулакском районе
14:48 | 10 сентября
Россиян приглашают на Кросс нации
13:51 | 10 сентября
Благодаря нацпроекту в Саратовской области дети едут в школы по обновленным дорогам
13:00 | 10 сентября
Пожарные поезда Приволжской железной дороги четырнадцать раз выезжали на тушение природных пожаров летом 2020 года
12:07 | 10 сентября
Саратовская область завоевала Гран-при фестиваля «Российская студенческая весна»
10:50 | 10 сентября
Виктория Бородянская принимает участие в международной выставке «Отдых-2020»
09:53 | 10 сентября
Житель Балаково подозревается в применении насилия к представителю власти
09:00 | 10 сентября
Иностранный язык исключён из числа обязательных предметов ГИА
17:00 | 09 сентября
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Благодаря нацпроекту в Саратовской области дети едут в школы по обновленным дорогам

Новости


В этом году ряд трасс, по которым проходят маршруты школьных автобусов, были отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На автодорогах, входящих в школьный маршрут, Воскресенское – Синодское, Вольск – Черкасское – Калмантай – граница Ульяновской области, Новые Бурасы – Кутьино – Вязьмино – Петровск работы будут завершены в ближайшее время. Осталось укрепить обочины и обустроить их. Участок автодороги Новые Бурасы – ст. Бурасы – Динамовский отремонтирован. По этой трассе проходят два школьных маршрута.

Школьный маршрут в некоторых районах достигает 14 км (в одну сторону). Из-за графиков учебы, измененных в связи с эпидемией коронавируса, водитель автобуса совершает несколько рейсов, развозя детей начальной школы и старшеклассников. Раньше водителям приходилось маневрировать, объезжая ямы и выбоины. А в сезоны дождей передвижение осложнялось тем, что на некоторых участках дорогу размывало. В настоящий момент ездить по отремонтированным трассам комфортно и безопасно.

Напомним, реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитана до 2024 года. В 2020 году рамках нацпроекта в регионе приведут в нормативное состояние более 300 км автодорог. К настоящему моменту работы завершены на 15 участках региональных автодорог.
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