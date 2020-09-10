Благодаря нацпроекту в Саратовской области дети едут в школы по обновленным дорогам

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На автодорогах, входящих в школьный маршрут, Воскресенское – Синодское, Вольск – Черкасское – Калмантай – граница Ульяновской области, Новые Бурасы – Кутьино – Вязьмино – Петровск работы будут завершены в ближайшее время. Осталось укрепить обочины и обустроить их. Участок автодороги Новые Бурасы – ст. Бурасы – Динамовский отремонтирован. По этой трассе проходят два школьных маршрута.Школьный маршрут в некоторых районах достигает 14 км (в одну сторону). Из-за графиков учебы, измененных в связи с эпидемией коронавируса, водитель автобуса совершает несколько рейсов, развозя детей начальной школы и старшеклассников. Раньше водителям приходилось маневрировать, объезжая ямы и выбоины. А в сезоны дождей передвижение осложнялось тем, что на некоторых участках дорогу размывало. В настоящий момент ездить по отремонтированным трассам комфортно и безопасно.Напомним, реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитана до 2024 года. В 2020 году рамках нацпроекта в регионе приведут в нормативное состояние более 300 км автодорог. К настоящему моменту работы завершены на 15 участках региональных автодорог.