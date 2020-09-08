8 сентября 2020 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 08 сентября
Более чем на 40% сократилось количество ДТП в местах установки камер
16:09 | 08 сентября
В модернизированных кинозалах покажут премьеры анимационных и художественных фильмов
15:18 | 08 сентября
В честь Дня города саратовцы могут посмотреть онлайн-экскурсии и поучаствовать в праздничных челленджах
14:20 | 08 сентября
Региональный бизнес получил отсрочки и рассрочки по налогам на 103,7 миллиона рублей
13:23 | 08 сентября
Саратовцы успешно выступили в чемпионате России по судомодельному спорту в классах гоночных моделей
12:30 | 08 сентября
Сегодня в Саратове стартует проект «Красные ворота/Против течения»
11:39 | 08 сентября
Архитекторы из 24 стран подали заявки для участия в Международном конкурсе на лучшую концепцию комплексного развития Саратова
10:46 | 08 сентября
В Саратове продолжается онлайн-проект "Фольклориада"
09:48 | 08 сентября
Инвалиды уже в 2020 году получат возможность покупать билеты на поезда онлайн
09:00 | 08 сентября
В Саратовском областном музее краеведения подготовлена выставка по итогам конкурса к 75-летию Победы
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Более чем на 40% сократилось количество ДТП в местах установки камер

Новости


В Саратовской области за 8 месяцев 2020 года в местах установки систем фотовидеофиксации сократилось количество дорожно-транспортных происшествий более чем на 40%.

На сегодняшний день на территории области функционирует 146 комплексов автоматической регистрации нарушений Правил дорожного движения.

В текущем году заработали 28 комплексов, в том числе три из них следят за нарушениями ПДД на перекрестке, 11 – за правилами проезда пешеходного перехода, 13 - измеряют скоростной режим, 1 – определяет нарушения правил парковки.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в мае в регион поступило 7 систем, в июне – 10, в июле – 15, в августе – 17.

До конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию еще 5 комплексов фотовидеофиксации.

С начала года вынесено и направлено нарушителям более 937 тысяч постановлений об административных правонарушениях. Средний размер штрафа составил порядка 600 рублей. В бюджет области за нарушение ПДД поступило 509,5 млн рублей.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код