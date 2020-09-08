Более чем на 40% сократилось количество ДТП в местах установки камер

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На сегодняшний день на территории области функционирует 146 комплексов автоматической регистрации нарушений Правил дорожного движения.В текущем году заработали 28 комплексов, в том числе три из них следят за нарушениями ПДД на перекрестке, 11 – за правилами проезда пешеходного перехода, 13 - измеряют скоростной режим, 1 – определяет нарушения правил парковки.В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в мае в регион поступило 7 систем, в июне – 10, в июле – 15, в августе – 17.До конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию еще 5 комплексов фотовидеофиксации.С начала года вынесено и направлено нарушителям более 937 тысяч постановлений об административных правонарушениях. Средний размер штрафа составил порядка 600 рублей. В бюджет области за нарушение ПДД поступило 509,5 млн рублей.