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Прошло первое родительское собрание «Менделеевских классов»

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4 сентября в онлайн-режиме прошло родительское собрание по образовательному проекту «Менделеевские классы», который стартовал в Кировской, Курганской, Саратовской, Иркутской областях и Удмуртской Республике.

Участники осветили формат и детали реализации проекта, обсудили учебные планы по дисциплинам «Химия» и «Математика», разобрали организационные моменты.

«Современный университет обязан давать возможность развиваться в перспективных областях науки, исследовать и изучать ее. И начало этому можно положить уже со школьной скамьи. Работа с регионами в рамках проекта «Менделеевские классы» позволит нам поддерживать научный интерес школьников, повышать их химическую грамотность и готовить кадры для развивающейся химической отрасли и отрасли переработки отходов», - говорит Александр Мажуга, доктор химических наук, профессор РАН, ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева.

Проект «Менделеевские классы» реализуется с целью внедрения передовых образовательных программ для развития науки и кадрового потенциала в сфере экологии. Он поможет выстроить сетевое взаимодействие между вузами и школами, сформировать профессиональную ориентацию школьников и повысить уровень преподавания химии и математики.

«Каждый «Менделеевский класс» будет оснащен дополнительными дидактическими материалами, наборами химической посуды и реактивов, которые мы называем «Mendeleev Box». Выпускники классов по итогам обучения смогут претендовать на дополнительные баллы к ЕГЭ и присвоение квалификации «Химик-лаборант». Важно, что после окончания школы ученики смогут продолжить свое обучение в рамках сетевых программ высшего образования, которые РХТУ им. Д.И. Менделеева реализует с вузами-партнерами в регионах России. После университета они смогут трудоустроиться на высокотехнологичные предприятия ФЭО. Мы постарались предусмотреть в данном проекте все этапы и траектории обучения участников», - поделился Игорь Ерёмин, проректор по развитию образовательных программ и международной деятельности РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Школьники могут еженедельно участвовать в вебинарах по химии и математике, а преподаватели, участвующие в проекте, имеют возможность пройти повышение квалификации по профессиональным дисциплинам. В рамках проекта предусмотрено оснащение классов дополнительными дидактическими материалами, химическими реактивами для проведения лабораторных работ.

Проректор по информатизации, цифровой образовательной среде и профессиональной ориентации УдГУ Павел Ходырев рассказал, что специалисты университета вместе с другими вузами участвуют в подготовке и реализации проекта «Менделеевские классы».

«Это вклад в развитие интеллектуального потенциала региона и первый такой масштабный профориентационый проект в регионе. Важно, чтобы школьники смогли получить необходимые знания, участвовали в исследовательской работе и успешно поступить в вузы», - отметил Павел Ходырев.

«Все наши лаборатории открыты для наших абитуриентов. Занятия проводятся в виде интенсивов, еженедельных занятий. Работаем активно со школьниками в формате индивидуальных программ, инженерных соревнований, хакатонов, студенческих конструкторских бюро», - рассказала заместитель начальника управления маркетинга образовательных услуг и реализации образовательных программ ИРНИТУ Светлана Шведина.

«История «Менделеевских классов» - это, прежде всего, уверенность в будущем для школьников и родителей. Институт химии и экологии имеет 6 кафедр по всем направлениям химической технологии. Мы активно работаем со школами региона. В рамках проекта "Менделеевские классы" такое взаимодействие позволит не только вовлечь ребят в удивительный мир химии, но и даст возможность получить впоследствии востребованную и интересную профессию», - отметил и.о. директора Института химии и экологии ВятГУ Денис Козулин.

Директор Центра научного и карьерного роста Курганского филиала РАНХиГС Ирина Бородина отметила, проект «Менделеевские классы» позволит готовить высококвалифицированных востребованных специалистов для современных промышленных предприятий. «Школам проект даст повышение уровня преподавания, сетевые программы с вузами, вектор профориентации школьников. Ребята смогут сделать осознанный выбор профессии, поступить в вузы и работать потом на территории своих регионов. В нашем вузе мы обучаем руководителей. И руководители в сфере экологии должны иметь соответствующий диплом», - рассказала Ирина Бородина.

Заведующая кафедрой «Экология» СГТУ им. Гагарина Ю.А. Елена Тихомирова сообщила участникам собрания, что СГТУ обладает оборудованием высокого уровня, и проект позволит ребятам познакомиться с ним. В вузе проводятся научно-исследовательские проекты для школьников, региональная олимпиада, предоставляются площадки технопарка для образовательных сессий в каникулы.
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