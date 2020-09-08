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В Красноармейском районе горел лес
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В Красноармейском районе горел лес

Новости


В минувшую субботу в 15 ч. 30 м. в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Саратовской области от дежурного диспетчера Министерства природных ресурсов и экологии поступило сообщение о возникновении очага лесного пожара.

Пожар низовой в Красноармейском районе. Ближайший населенный пункт находится в 7 км – это село Белогорское. Угрозы населенным пунктам нет. Эвакуация населения не требуется. Проведена опашка территории. Площадь пожара составляет около 100 га.

Всего к ликвидации лесного пожара привлечено 70 человек и 17 единиц техники, от Главного управления МЧС области на место выдвинулась аэромобильная группировка в составе 3-х единиц техники и 15 человек личного состава.
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