В Красноармейском районе горел лес

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Пожар низовой в Красноармейском районе. Ближайший населенный пункт находится в 7 км – это село Белогорское. Угрозы населенным пунктам нет. Эвакуация населения не требуется. Проведена опашка территории. Площадь пожара составляет около 100 га.Всего к ликвидации лесного пожара привлечено 70 человек и 17 единиц техники, от Главного управления МЧС области на место выдвинулась аэромобильная группировка в составе 3-х единиц техники и 15 человек личного состава.