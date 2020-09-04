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В Саратовскую область поступят средства на поддержку медицинских и социальных работников

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На выплаты врачам, фельдшерам, медсёстрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом, будут выделены дополнительные средства.

Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Саратовской области в общей сумме предоставят свыше 760 млн рублей.

На выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании помощи больным с ковид, регион получит более 247 млн рублей.

На выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам области поступит 189,4 млн рублей, социальным работникам – более 323 млн рублей.

Поддержать медицинских и социальных работников, которые помогают больным с коронавирусом, распорядился Президент России Владимир Путин. Средства на выплаты поступят из резервного фонда Правительства РФ.
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