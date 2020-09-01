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На Кубке России по бадминтону сборная Саратовской области будет выступать в новой форме

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Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов вручил новую экипировку воспитанникам спортивной школы олимпийского резерва Олимпийские ракетки».

Форму приобрели благодаря реализации на территории региона федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Кубок России по бадминтону начнется 2 сентября в Казани. Это будут первые соревнования, на которых сборная области выступит в новой форме. В них примут участие пять сильнейших бадминтонистов Саратовской области во главе с Владимиром Мальковым.

Кроме того, у воспитанников школы возобновились занятия не только на открытых кортах, но и в зале, который в этом году отремонтировали.

«Национальный проект Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в действии. В Саратовской области мы активно создаем комфортные условия для занятий спортом», - подчеркнул министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.