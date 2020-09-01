Особый противопожарный режим в лесах области продлится до 30 сентября

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Во время действия режима запрещен проезд транспортных средств, разведение костров на землях лесного фонда и прилегающих территориях, проведение сельскохозяйственных палов. Наказание за нарушение правил пожарной безопасности увеличивается в 2 раза. Для граждан - до 5 тысяч рублей, должностных лиц – до 40 тысяч, юридических – до 500 тысяч рублей.В министерстве отметили, что в ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий уже выявлено 258 нарушений лесного законодательства, в том числе 99 нарушений Правил пожарной безопасности в лесах. Всего к административной ответственности было привлечено более 238 нарушителей, общая сумма штрафов составила порядка 1371,6 тысяч рублей.С начала пожароопасного сезона на землях государственного лесного фонда произошло 46 пожаров. В их тушении участвовало 357 человек и 143 единиц техники лесопожарных формирований.В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб «112», дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны «8 800 100 94 00» или по телефону региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области «490-516».