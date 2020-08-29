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На улице Тархова была установлена модель прославленного истребителя И-16

Новости
На улице Тархова была установлена модель прославленного истребителя И-16


Миниатюрный самолет разместили недалеко от пересечения Тархова с улицей Топольчанской на разделительной полосе дороги с двусторонним движением.

По информации пресс-службы городской администрации, место установки самолета выбрано не случайно. Он появился на улице Тархова в связи с тем, что на нем летал советский авиатор, уроженец Саратова, Герой Советского Союза Сергей Тархов, чьим именем названы улица и сквер в Ленинском районе.

Вокруг стелы с моделью истребителями проведены работы по благоустройству и оформлению зеленой зоны на разделительной полосе. Перед моделью самолета установлена памятная табличка, на которой указаны название истребителя, год выпуска, фамилия конструктора, технические характеристики и краткая история производства.