На улице Тархова была установлена модель прославленного истребителя И-16

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По информации пресс-службы городской администрации, место установки самолета выбрано не случайно. Он появился на улице Тархова в связи с тем, что на нем летал советский авиатор, уроженец Саратова, Герой Советского Союза Сергей Тархов, чьим именем названы улица и сквер в Ленинском районе.Вокруг стелы с моделью истребителями проведены работы по благоустройству и оформлению зеленой зоны на разделительной полосе. Перед моделью самолета установлена памятная табличка, на которой указаны название истребителя, год выпуска, фамилия конструктора, технические характеристики и краткая история производства.