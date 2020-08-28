28 августа 2020 ПЯТНИЦА
Новости
11:20 | 28 августа
На улице Тархова была установлена модель прославленного истребителя И-16
10:09 | 28 августа
Во всех школах области будут организованы «Уроки Второй мировой»
09:00 | 28 августа
На направлении Саратов–Красный Кут–Александров Гай будут курсировать дополнительные поезда
16:53 | 27 августа
В Хвалынском мезее будет экспонироваться выставка «От Алтая до Афона»
15:40 | 27 августа
Более 150 вагонов поездов дальнего следования ежесуточно проходят дезинфекцию на ПривЖД
14:28 | 27 августа
Хоккеисты и фигуристы возобновили тренировки на льду
13:07 | 27 августа
Сотрудница одного из банков обвиняется в мошенничестве в крупном размере
12:10 | 27 августа
Итоги тестирования продукции KAMA TYRES от «Шинасу»
11:03 | 27 августа
Митрополит Лонгин совершит прощальное богослужение на Саратовской земле
09:57 | 27 августа
В Саратовской области пройдут акции, посвященные годовщине окончания Второй мировой войны
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

На направлении Саратов–Красный Кут–Александров Гай будут курсировать дополнительные поезда

Новости
На направлении Саратов–Красный Кут–Александров Гай будут курсировать дополнительные поезда


Они будут назначены в связи с началом нового учебного года.

По информации пресс-службы ПривЖД, на 31 августа назначается курсирование следующих пригородных поездов:

- № 6518 Саратов-1 – Красный Кут отправлением со ст. Саратов-1 в 16:40, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 18:57;

- № 6520 Красный Кут – Александров Гай отправлением со ст. Красный Кут в 19:07, прибытием на конечную ст. Александров Гай в 21:53.

В обратном направлении можно будет отправиться 1 сентября на следующих пригородных поездах:

- № 6519 Александров Гай – Красный Кут отправлением со ст. Александров Гай в 3:12, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 5:59;

- № 6517 Красный Кут – Саратов-1 отправлением со ст. Красный Кут в 6:09, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 8:21.

Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».