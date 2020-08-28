На направлении Саратов–Красный Кут–Александров Гай будут курсировать дополнительные поезда

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По информации пресс-службы ПривЖД, на 31 августа назначается курсирование следующих пригородных поездов:- № 6518 Саратов-1 – Красный Кут отправлением со ст. Саратов-1 в 16:40, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 18:57;- № 6520 Красный Кут – Александров Гай отправлением со ст. Красный Кут в 19:07, прибытием на конечную ст. Александров Гай в 21:53.В обратном направлении можно будет отправиться 1 сентября на следующих пригородных поездах:- № 6519 Александров Гай – Красный Кут отправлением со ст. Александров Гай в 3:12, прибытием на конечную ст. Красный Кут в 5:59;- № 6517 Красный Кут – Саратов-1 отправлением со ст. Красный Кут в 6:09, прибытием на конечную ст. Саратов-1 в 8:21.Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».