Автобусы Аркадак – Саратов будут курсировать по новому расписанию

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По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, движение автобусов по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок междугородного сообщения № 608 «Аркадак – Саратов» будет осуществляться ежедневно согласно следующему расписанию: отправление автобусов от остановочного пункта «Аркадак АС» в 14.00, в обратном направлении от остановочного пункта «Саратов АВ» - 9.00.Ранее из Аркадака автобус отправлялся в 5.55, в обратном направлении – в 15.30.Также из Саратова до Аркадака кроме указанного маршрута следуют автобусные маршруты № 501-1 «г.Саратов – р.п.Турки», № 631 «г. Саратов – р.п. Турки», № 631-С «р.п.Турки – г.Саратов».