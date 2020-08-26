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Соглашение о сотрудничестве подписали «Технодинамика» и АО «НПО Курганприбор»

Новости
Соглашение о сотрудничестве подписали «Технодинамика» и АО «НПО Курганприбор»


Соглашение о сотрудничестве с АО НПО «Курганприбор» подписал холдинг «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех». Оформление документов состоялось на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Стороны проявили взаимную заинтересованность в развитии двусторонних отношений и договорились совместно определять направления развития и пути сотрудничества.

АО «НПО «Курганприбор» производит для нужд военно-морского флота и сухопутных войск капсюльные втулки и взрыватели для артиллерийских выстрелов. Теперь предприятия холдинга «Технодинамика» начнут совместно работать с курганским партнером над перспективными проектами для потенциальных российских и зарубежных заказчиков.

В комментариях к событию Игорь Насенков, гендиректор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям, заявил, что объединение усилий с АО «НПО «Курганприбор» даст возможность усилить позиции и создать для нужд ГОЗ и нражданской отрасли замкнутые циклы производства профильной продукции.