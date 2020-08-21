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В Саратовской области открывается охота на пернатую дичь

Новости
В Саратовской области открывается охота на пернатую дичь

Она продлится с 22 августа до 30 ноября.

По информации комитета охотничьего хозяйства, наиболее популярными объектами охоты в это время являются различные виды уток, гусей, куликов и голубей, разумеется кроме видов, занесенных в Красную книгу, а также лысуха, вальдшнеп, перепел и серая куропатка.

Из-за ситуации, связанной с недопущением распространения короновирусной инфекции, выдача разрешений на охоту комитетом началась заблаговременно – за три недели, с 3 августа. Кроме этого, выдача возможна через МФЦ, дополнительно подключены инспекторы, находящиеся в районах области. Физическим лицам – охотникам - уже выдано около 4 тысяч документов.