Кооператив из Базарно-Карабулакского района стал победителем конкурса грантовой поддержки

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В министерстве сельского хозяйства области 18 августа состоялось заседание комиссии по определению размера гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.В ходе заседания комиссии проведено собеседование с заявителями и рассмотрены проекты по Программе развития и плану расходов по развитию материально-технической базы.По итогам балльной оценки и голосования членов комиссии победителем стал сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «МОЛПРОДУКТ» Базарно-Карабулакского района.На обсуждение комиссии кооператив представил проект по организации сбора молока у членов кооператива, населения для дальнейшей переработки. Кооперативом будет соинвестировано 7 млн рублей собственных средств. По итогам реализации проекта будет создано четыре рабочих места в сельской местности.Общий объем средств поддержки на развитие кооперации в рамках программы развития сельского хозяйства в текущем году составил 40,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.