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III открытый городской фестиваль бардовской и авторской песни «Бард-Экспресс» состоится в онлайн-формате

Новости


В августе-сентябре 2020 года состоится III открытый городской фестиваль бардовской и авторской песни «Бард-Экспресс».

В связи с продлением ограничений по коронавирусу в Саратовской области и на основании письма Роспотребнадзора фестиваль пройдет в онлайн-формате.

Фестиваль проводится в два этапа:
I этап - (август-сентябрь 2020 года) – подготовительный этап (просмотр видеозаписей участников);
II этап - (12 сентября 2020 года) – заключительное мероприятие.

Организаторами являются управление по культуре администрации Саратова, клуб «Электроник» и саратовский клуб авторской песни «Причал 64». Фестиваль проводится в целях поддержки, развития и популяризации бардовской и авторской песни, воспитание художественного и эстетического вкуса.

В фестивале принимают участие коллективы, клубы самодеятельной песни, семейные делегации и отдельные исполнители, работающие в жанре бардовской песни муниципального образования «Город Саратов» и Саратовской области. Возраст участников не ограничен.

Для участия необходимо подать заявку, дать согласие на обработку персональных данных, а так же прислать видеоматериалы (не более одной композиции) в срок до 1 сентября 2020 года на электронную почту electronik.club@yandex.ru

Телефон для справок: Марфина Мария Николаевна +7 (937)225-34-67; +7(937) 802 03 60. С положением о фестивале можно ознакомиться на сайте культурасаратов.рф
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