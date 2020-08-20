III открытый городской фестиваль бардовской и авторской песни «Бард-Экспресс» состоится в онлайн-формате

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В связи с продлением ограничений по коронавирусу в Саратовской области и на основании письма Роспотребнадзора фестиваль пройдет в онлайн-формате.Фестиваль проводится в два этапа:I этап - (август-сентябрь 2020 года) – подготовительный этап (просмотр видеозаписей участников);II этап - (12 сентября 2020 года) – заключительное мероприятие.Организаторами являются управление по культуре администрации Саратова, клуб «Электроник» и саратовский клуб авторской песни «Причал 64». Фестиваль проводится в целях поддержки, развития и популяризации бардовской и авторской песни, воспитание художественного и эстетического вкуса.В фестивале принимают участие коллективы, клубы самодеятельной песни, семейные делегации и отдельные исполнители, работающие в жанре бардовской песни муниципального образования «Город Саратов» и Саратовской области. Возраст участников не ограничен.Для участия необходимо подать заявку, дать согласие на обработку персональных данных, а так же прислать видеоматериалы (не более одной композиции) в срок до 1 сентября 2020 года на электронную почту electronik.club@yandex.ruТелефон для справок: Марфина Мария Николаевна +7 (937)225-34-67; +7(937) 802 03 60. С положением о фестивале можно ознакомиться на сайте культурасаратов.рф