В Правительстве Саратовской области обсудили меры по профилактике гриппа и ОРВИ

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Основными вопросами повестки дня стали мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ в условиях новой коронавирусной инфекции и готовность медицинских организаций области к работе по ОРВИ, гриппу и новой коронавирусной инфекции.По словам врио руководителя управления Роспотребнадзора по Саратовской области Надежды Матвеевой, в Саратовской области в эпидемический сезон 2019-2020 года заболело ОРВИ и гриппом 410199 человек, что составляет 16,8% от совокупного населения области (РФ – 10,4%). В среднем превышение эпидемического порога в неделях с максимальным ростом заболеваемости было не более 65,2%. В эпидсезон основной рост заболеваемости, с превышением многолетнего показателя, регистрировался среди детей в возрасте 7-14 лет – на 171,29; 3-6 лет – 76,88 и от 15 и старше – 57,58. Важно отметить, что заболеваемость гриппом у привитых от этой инфекции не регистрировалась.По итогам заседания комиссией принято решение в предэпидемический период подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом 2020-2021 гг.:- обеспечить максимальный охват жителей области прививками против гриппа (60% от населения и не менее 75 % от групп высокого риска);- провести полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, в том числе пополнение запасов противовирусных препаратов, обеспечение медицинских организаций и населения средствами индивидуальной защиты, дезинфекционными средствами и другими материальными ресурсами, в том числе в условиях новой коронавирусной инфекции.Министерству здравоохранения области поручено в условиях прогнозируемого увеличения количества желающих пройти вакцинацию проработать возможность получения данной услуги населением на платной основе.