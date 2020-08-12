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В Саратовской области упразднена карантинная фитосанитарная зона по бактериальному ожогу плодовых

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Управление Россельхознадзора по Саратовской области информирует всех заинтересованных лиц об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима по карантинному объекту - Бактериальный ожог плодовых (Erwinia amylovora (Burill.) Winslow et al.) на территории Хвалынского муниципального района Саратовской области.

Карантинная фитосанитарная зона на данной территории была установлена в 2009 году. Управлением Россельхознадзора была разработана и утверждена программа по локализации очага карантинного объекта и ликвидации популяции карантинного объекта.

В связи с реализацией данной программы и отсутствием возбудителя бактериального ожога плодовых культур в карантинной фитосанитарной зоне в течение трех лет подряд (с 2018 года), что подтверждено данными контрольных карантинных фитосанитарных обследований, принято решение об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и издан Приказ от 12.08.2020 года № 535 об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима по бактериальному ожогу плодовых культур (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.) на земельных участках на общей площади 5024 гектара.
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