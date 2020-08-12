В Саратовской области проходит акция «Вода России»

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Целью акции является очистка берегов рек и водоемов, водоохранных зон и мест массового отдыха, популяризация идей бережного отношения к воде среди широких слоев населения.Волонтеры с соблюдением всех мер безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией самостоятельно организовывают мероприятия по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов водных объектов.На данный момент в акции приняло участие порядка 1700 жителей Саратовской области. Силами добровольцев было убрано около 55 км береговой зоны и собрано более 4500 мешков мусора.Не так давно в акции приняли участие учреждения и эко-активисты Ртищевского района. Социальные работники Комплексного центра социального обслуживания населения района провели благоустройство родников, расположенных на территории Макаровского и Краснозвездинского муниципальных образований. Библиотекари Макаровской сельской библиотеки со своими юными читателями посетили пруд «Бузинка» и «Святой родник» в окрестностях села Макарово. А волонтеры Ртищевского филиала ГБУ РЦ «Молодежь плюс» провели экологическую акцию на берегу пруда на улице Овражной.Акцию планируют проводить до конца октября.