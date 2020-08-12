В Саратовском областном музее краеведения - выставка «Владения Арахны»

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На ней представлено более 30 живых особей пауков-птицеедов разных видов, а также палочники, сколопендры и богомолы. Закрытые стеклянные террариумы обеспечивают безопасность и позволяют осуществлять фото и видеосъемку экзотических представителей животного мира на расстоянии 5-10 см.Выставку дополняет энтомологическая коллекция насекомых: в экспозиции представлено более 1500 видов.Выставка открыта для посетителей каждый день, кроме понедельника, в часы работы музея.Стоимость билетов: для взрослых - 250 р., для детей (от 5 лет), студентов и пенсионеров - 200 р.