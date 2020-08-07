В преддверии нового учебного года семьям с детьми бесплатно выдают маски

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Обеспечение защитными масками детей и их родителей (законных представителей) в преддверии начала нового учебного года направлено на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, ОРВИ и гриппа.Адреса пунктов в комплексных центрах социального обслуживания населения и учреждениях социального обслуживания семьи и детей размещены на официальном сайте министерства труда и социальной защиты области по ссылке:https://social.saratov.gov.ru/sotsialnaya_pomoshch_pri_koronaviruse/vydacha-mnogorazovykh-litsevykh-masok/.Обращаем внимание, что маски выдаются по упрощенной системе. Для их получения необходимо подать заявление в социозащитную организацию по месту фактического проживания, предоставив документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт), а также документы, удостоверяющие личность членов семьи (паспорт, свидетельство о рождении). Никаких иных дополнительных справок не требуется.Семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получающим социальные услуги в организациях социального обслуживания, маски будут доставляться соцработниками на дом.