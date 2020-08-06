Установка химводоочистки Саратовского НПЗ отмечает юбилей

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Благодаря проводимым модернизациям она вносит значительный вклад в повышение энергоэффективности предприятия.В рамках стратегии «Роснефть 2022» предприятие проводит системную работу по сокращению эксплуатационных затрат своих производственных объектов, в том числе за счет внедрения передовых технологических решений, направленных на сокращение потребления энергоресурсов в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 50001 «Система энергетического менеджмента». Важную роль в данной работе играет установка химводоочистки (ХВО).На установке очищается вода, а также паровой конденсат, поступающий с технологических установок. Очищенная вода используется в котлах-утилизаторах производственных объектов предприятия для выработки собственного пара. За счет этого значительно сокращается количество пара, приобретаемого у сторонних организаций. Только в 2019 году сэкономлено почти 5500 Гкал пара, что в денежном эквиваленте составляет более 6,5 млн рублей.За 30 лет установка химводоочистки неоднократно модернизировалась, в результате чего улучшались показатели ее работы. Но коллектив установки не останавливается на достигнутом. В настоящее время на заводе реализуется проект «Изменение схемы подключения подачи очищенного конденсата на участке химводоочистки за счет подогрева исходной воды конденсатом, возвращаемым от установок завода».Данное мероприятие было предложено на ежегодном «мозговом штурме» и вошло в программу повышения операционной эффективности завода.Коллектив предприятия с теплотой вспоминает первого начальника ХВО, им была Елена Фроловна Ищенко. До этого она работала старшим оператором на крекинг-установке № 3-4 – единственная женщина в этой должности. Заметив ее профессиональные успехи и умение руководить людьми, главный инженер завода Владимир Федорович Дудник предложил ей возглавить строящийся объект. Она долго колебалась, ведь установка была совершенно новой, во многом отличающейся от тех, что имелись на НПЗ. Но потом с энтузиазмом взялась за дело: набирала персонал, училась сама и обучала других профессии аппаратчика, «с нуля» создавала лабораторию, все вместе достраивали и доделывали установку.Когда на ХВО после пуска приехал директор завода Александр Данилович Литвиненко, он сказал, что не ожидал, что установка так быстро будет введена в эксплуатацию, и поблагодарил всех за ударный труд.- Я была влюблена в свою работу, и она мне снится до сих пор. С большой теплотой вспоминаю наш дружный коллектив. Мы стремились быть первыми не только в труде, но и во всем остальном, даже в художественной самодеятельности, где наши заводские таланты выступали с большим успехом. От всей души поздравляю ветеранов и работников установки химводоочистки с юбилеем и желаю безопасной работы, крепкого здоровья, благополучия и счастья! – сказала Елена Фроловна.Справка:С 2009 года реализуется Программа энергосбережения НК «Роснефть», ориентированная на снижение потребления энергоресурсов и улучшениеэкономических, экологических и производственны показателей.В 2019 году инвестиции в Программу энергосбережения составили 2,05 млрд руб.Экономия топливно-энергетических ресурсов от реализации Программы энергосбережения превысила 10,9 млрд руб. или 4,6% от общих энергозатрат Компании в 2019 году.