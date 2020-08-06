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Более 2,8 тыс. маломобильных граждан воспользовались услугами сопровождения на вокзалах ПривЖД в январе-июле

Новости


За 7 месяцев 2020 года более 2,8 тыс. маломобильных граждан воспользовались услугами сопровождения на вокзалах Приволжской магистрали.

Из них 2,6 тыс. человек оформили соответствующую заявку в Центре содействия мобильности ОАО "РЖД".

Услуги сопровождения маломобильных пассажиров доступны на 15 железнодорожных вокзалах ПривЖД: в Саратове, Астрахани, Волгограде, Аткарске, Балакове, Волжском, Арчеде, Урюпинске, Петровом Вале, Котельникове, Урбахе, Ершове, Пугачевске, Озинках и Верхнем Баскунчаке. Большинство вокзальных комплексов оснащено специализированными устройствами и приспособлениями для обслуживания маломобильных пассажиров: кнопками вызова персонала, подъемниками, лифтами, гусеничными ступенькоходами, переносными аппарелями, индукционными системами, креслами-колясками и носилками. На железнодорожных вокзалах в Саратове, Астрахани, Волгограде, Аткарске, Ершове, Волжском, Петровом Вале и Урбахе оборудованы кассы с пониженными прилавками.

Пассажирам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется ряд специальных услуг. В их число входит встреча, сопровождение, предоставление места на вокзале в период ожидания посадки, оказание помощи при посадке и высадке в поезда дальнего следования, предоставление кресла-коляски или каталки. Все эти услуги оказываются бесплатно.
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