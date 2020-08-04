Продолжается работа «горячих линий» по оказанию социальной помощи гражданам

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С 25 марта по 31 июля специалистам поступило 13 816 обращений по вопросам оказания социальной поддержки и защиты трудовых прав в условиях распространения коронавирусной инфекции.Большинство вопросов касались условий назначения детских пособий, в том числе пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также порядка назначения и выплаты пособий по безработице.Отметим, что пожилые граждане, семьи с детьми и инвалиды могут обратиться за получением необходимой помощи на дому. Более 3,4 тыс. обратившихся были оказаны услуги социальных работников по доставке продуктов, лекарств, средств гигиены, оплате услуг ЖКХ и пр.Свыше 3,3 тысячи обращений принято специалистами службы психологической помощи. По всем звонкам даны разъяснения и консультации.Востребованность показали и «горячие линии» учреждений социальной сферы региона. Так, более 50 тыс. звонков приняли специалисты управлений социальной поддержки населения в районах области. 13,3 тыс. обращений поступило на телефоны центров занятости населения. 5,6 тыс. звонков обработали специалисты комплексных центров социального обслуживания населения.Напомним, обращения граждан на «горячие линии» учреждений соцподдержки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (по пятницам – с 9:00 до 17:00). На «горячие линии» центров занятости населения прием обращений осуществляется в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (по пятницам – с 8:00 до 16:00). Номера телефонов указаны на сайте министерства труда и социальной защиты в разделе «Социальная помощь при коронавирусе».