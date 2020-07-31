31 июля 2020 ПЯТНИЦА
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К саратовскому фестивалю «Палитра ремесел» присоединятся мастера из России, Словакии и Швейцарии

Новости


В III Всероссийском летнем фестивале народных мастеров и художников «Палитра ремесел», который пройдет в Саратове с 14 по 16 августа, примут участие 217 мастеров и художников.

По информации организаторов, в связи с ограничительными мерами массовые развлекательные мероприятия фестиваля (концертная программа, мастер-классы, конкурсы, экскурсии) пройдут в режиме онлайн. Однако, если позволит эпидемиологическая ситуация в регионе, то ярмарка-продажа, которая запланирована на ул. Волжской, состоится в привычном формате. Изделия народных промыслов представят умельцы из 14 регионов России: Пятигорска, Суздали, Нижнего Новгорода, Ижевска, Казани, Уфы, Волгограда, Пензы и других городов.

Онлайн к празднику присоединятся мастера из Махачкалы, Великого Новгорода, Москвы и Московской области, Смоленской, Тульской областей и Санкт-Петербурга. Впервые в этом году онлайн-участие в фестивале примут два мастера из Словакии и художник из Швейцарии. Их видео-визитки, ссылки на профили и сайты будут доступны на лендинговой странице фестиваля, где также разместится интерактивная карта ярмарки со ссылкой на всех мастеров-участников «Палитры ремесел».