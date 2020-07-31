На Кумысной поляне благоустроили родник «Татарский»

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По информации пресс-службы городской администрации, родник «Татарский» находится в верховьях лесистого оврага Балагой на Большой Кумысной поляне. Ранее его благоустройством занимались отец и сыновья Белозеровы, которые известны в Саратове созданием оригинальных малых архитектурных форм при оформлении родников.В настоящее время территория вокруг источника очищена от мусора и приведена в порядок, покрашена стела, отремонтированы столик и лавочки.Родник снова стал привлекательным местом для посещения жителями и гостями областного центра. Теперь здесь хорошо отдохнуть после прогулок по Кумысной поляне.