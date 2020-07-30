Саратовские парусники завоевали серебро на чемпионате УФО

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В соревнованиях приняли участие спортсмены из Екатеринбурга, Саратова, Миасса, Челябинска.Экипаж спортивной школы олимпийского резерва "Надежда Губернии" (Евтихов Михаил, Дергачев Даниил, Поцепай Владимир, Свинарчук Валерий, Спиридонов Алексей, Давыдов Денис) занял 2 место и прошел отбор на чемпионат России в матчевых гонках, который состоится в Екатеринбурге 11-16 августа 2020 года.Подготовили спортсменов тренеры по парусному спорту А.Н. Зимин, П.А. Зимин, В.Г. Рулев, А.В. Петрищева.