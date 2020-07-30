30 июля 2020 ЧЕТВЕРГ
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19:38 | 29 июля
Новый сюжет: KAMA TYRES принял участие в сериале о «КАМАЗ-мастере»
18:23 | 29 июля
В Саратовской области пройдет исследование чтения
17:53 | 29 июля
В работе над проектной документацией Экотехнопарка «Михайловский» принимают участие ведущие ученые вузов и профильных НИИ России
16:30 | 29 июля
Саратовские парусники завоевали серебро на чемпионате УФО
15:37 | 29 июля
«Т Плюс» заменит тепломагистраль в сквере братьев Никитиных в Саратове
14:43 | 29 июля
В Саратове открылось креативное пространство "Купеческий дворик"
14:02 | 29 июля
Пушкинка провела областной вебинар «В контакте с читателем: традиционные и инновационные проекты в детской библиотеке
13:09 | 29 июля
На форуме «Сильные идеи для нового времени» обсудят развитие туризма
12:14 | 29 июля
Саратовской области - 73 стобалльных работ по ЕГЭ
10:48 | 29 июля
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Саратовские парусники завоевали серебро на чемпионате УФО

Новости


С 24 по 27 июля в Екатеринбурге проходит чемпионат Уральского федерального округа по парусному спорту в классе яхт матчевые гонки.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Екатеринбурга, Саратова, Миасса, Челябинска.

Экипаж спортивной школы олимпийского резерва "Надежда Губернии" (Евтихов Михаил, Дергачев Даниил, Поцепай Владимир, Свинарчук Валерий, Спиридонов Алексей, Давыдов Денис) занял 2 место и прошел отбор на чемпионат России в матчевых гонках, который состоится в Екатеринбурге 11-16 августа 2020 года.

Подготовили спортсменов тренеры по парусному спорту А.Н. Зимин, П.А. Зимин, В.Г. Рулев, А.В. Петрищева.