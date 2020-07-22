В Саратовской области введен противопожарный режим

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Лесной фонд региона составляет 671 гектар. Благодаря регулярным поставкам по линии нацпроекта обеспеченность лесопожарной техникой на сегодня – порядка 80-ти процентов (в 2019 году – 60 %).«Необходимо проводить массированную разъяснительную работу с людьми о правилах поведения на отдыхе в лесных массивах. Мы ежегодно такую деятельность ведем, внушаем, что именно человеческий фактор создает угрозу возгорания. Результат профилактических мер дает о себе знать. В прошлом году из пожароопасного сезона мы вышли без серьезного ущерба. Важно закрепить эту тенденцию», – поставил задачу глава региона.