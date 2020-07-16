В Саратовской области начался прием заявлений на выплату компенсаций обманутым дольщикам восьми долгостроев
Открыт прием заявлений на выплату возмещений дольщикам восьми долгостроев в Саратовской области, решение по которым было принято на Наблюдательном совете Фонда защиты прав дольщиков: ЖСК «Савельево» (бывший «Град-С»), ЖСК «Бриз» (бывший «Миал девелопмент»), ЖСК «Миргород» (бывший «Миал девелопмент»), ЖСК «Времена года» («Геотехника-Фин»), ЖСК «Огни Саратова» (ЖСК «Рубин»).
Заявления гражданам необходимо подавать в Банк ДОМ.РФ. Записаться на удобную дату и время можно по телефону горячей линии: 8-800 7007-214, а с 20 июля – и на официальном сайте Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства - фонд214.рф.
Как отметили в Фонде, для получения возмещения необходимо подготовить и предоставить в уполномоченный банк оригинал документа, удостоверяющего личность, ИНН, а также выписку из реестра требований кредитора о размере, составе и об очередности удовлетворения требований. Информация о списке документов и требованиях к их оформлению размещена на официальном сайте Фонда.
Информация о размере выплаты и застройщиках домов, по которым принято решение о выплате компенсаций, также доступна на сайте Фонда.