В Саратовской области начался прием заявлений на выплату компенсаций обманутым дольщикам восьми долгостроев

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Заявления гражданам необходимо подавать в Банк ДОМ.РФ. Записаться на удобную дату и время можно по телефону горячей линии: 8-800 7007-214, а с 20 июля – и на официальном сайте Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства - фонд214.рф.Как отметили в Фонде, для получения возмещения необходимо подготовить и предоставить в уполномоченный банк оригинал документа, удостоверяющего личность, ИНН, а также выписку из реестра требований кредитора о размере, составе и об очередности удовлетворения требований. Информация о списке документов и требованиях к их оформлению размещена на официальном сайте Фонда.Информация о размере выплаты и застройщиках домов, по которым принято решение о выплате компенсаций, также доступна на сайте Фонда.