В Саратовской области по нацпроекту «Жильё и городская среда» благоустроено более ста скверов и дворов

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Всего в этом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется привести в порядок 123 дворовые и 109 общественных территорий во всех 42 районах области. На работы предусмотрено 747 млн рублей (из федерального бюджета – 732,1 млн рублей, из областного – 14,9 млн рублей).Как отметил Павел Мигачёв, контракты заключены по всем 123 дворовым территориям, запланированным к благоустройству в этом году. «Полностью завершен ремонт на 88 объектах в 10 городах (Аркадак, Балаково, Балашов, Калининск, Красный Кут, Маркс, Новоузенск, Петровск, Пугачев, Хвалынск) и 8 поселках: Балтай, Дергачи, Екатериновка, Ивантеевка, Романовка, Самойловка, Татищево, Михайловский. Идут работы в 25 дворах. Скоро подрядчики приступят к благоустройству еще на 10 объектах», - рассказал министр.34 сквера, площади и парка уже преобразились благодаря нацпроекту в этом году. Работы закончены в трех городах: Калининск, Красноармейск, Шиханы и восьми поселках: Лысые Горы, Питерка, Ровное, Степное, Михайловский. На остальных 72 объектах активно ведется благоустройство. Все работы планируется завершить до 1 сентября 2020 года.