В школы олимпийского резерва области поступает новое оборудование и инвентарь

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По информации министерства молодежной политики и спорта области, в текущем году в рамках нацпроекта производится закупка спортивного оборудования для восьми школ, развивающих базовые для региона виды спорта. В их числе ГБУ СО «СШОР олимпийские ракетки», ГБУ СО «СШОР по гребле на байдарках и каноэ», ГБУ СО «СШОР по гребному спорту», ГБУ СО «СШОР по фехтованию им. Г. Т. Шварца», ГБУ СО «СШОР по водным видам спорта», ГБУ СО СШОР по боксу, ГБУ СО СШОР по дзюдо «Сокол», ГБУ СО СШОР «Надежда Губернии». Общая сумма выделяемых на это средств федерального и областного бюджетов - 15,8 млн рублей."Перечень оборудования определялся в каждом спортучреждении, в первую очередь, с учетом мнения тренеров, - отметили в министерстве. - В частности, спортивный инвентарь и форму для занимающихся отделений тенниса и бадминтона приобрела школа «Олимпийские ракетки», в СШОР по водным видам спорта решили закупить трамплинную доску и батутные сетки для прыжков в воду, а также специализированное покрытие акробатической дорожки. В СШОР по фехтованию имени Г.И.Шварца появились новые катушки-сматыватели, клинки к электрошпаге и электрофиксатор, то есть специальное табло для проведения тренировок и соревнований. Этот инвентарь стал дополнением к масштабной закупке, осуществленной школой по фехтованию в прошлом году в рамках национального проекта. В школе «Надежда Губернии», развивающей базовые триатлон и парусный спорт, приобретены специализированные велотренажеры, новые паруса и мачты для разных классов судов".Одним из главных приобретений этого года является ринг размером 8 на 8 метров, который закупила областная спортивная школа олимпийского резерва по боксу. На соревнованиях его будут использовать не только боксеры, но и представители других видов единоборств. Также школа уже получила партию боксерских мешков и комплекты спортивной формы, соответствующую стандартам Федерации бокса России.Закупка спортивного технологического оборудования для спортивных школ олимпийского резерва на развитие базовых видов спорта в рамках проекта «Спорт – норма жизни» будет продолжена в 2021 году.