В Саратовской области высадили около 60 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти»

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По информации министерства природных ресурсов и экологии области, к настоящему моменту в рамках реализации международной акции «Сад памяти» на территории населенных пунктов области проведено 435 мероприятий, высажено 59 483 саженца березы, тополя, липы, ели, каштана, сосны, дуба, рябины, ясеня, сирени, клена, вяза, яблонь, вишни, абрикоса и так далее.Так, в Аркадаке на бульваре Вали Макеевой депутаты высадили десять берез, в Балаково представители администрации высадили березы у обелиска, в Екатериновском районе у памятника погибшим воинам высажены саженцы сосны, березы и вишни, в Краснопартизанском районе в с. Головинцево у обелиска воинов-земляков - саженцы тополя.Кроме того, создавались новые объекты общего пользования - в р.п. Лысые горы заложена аллея из 1500 саженцев сосны и березы, в р.п. Новые Бурасы создан парк, где высажено 1100 деревьев каштана и сосны, в п. Михайловский Сад памяти создали из плодовых деревьев вишни, сливы и яблони, а в парке р.п. Духовницкое силами волонтеров высажено 4 182 саженца сосны.Особое внимание было уделено объектам, нуждающимся в озеленении - паркам и скверам. Во время проведения акции в военно-патриотическом парке вооружения и военной техники «Патриот» Энгельсского района высажено 150 саженцев каштана, в парке культуры и отдыха с. Александров-Гай - около 500 саженцев вяза, клена, березы, в с. Старый Хопер Балашовского района в парке «Школьный» высажено 60 саженцев дуба, рябины, сосны, каштана и ирги, в г. Красный Кут городской парк пополнился саженцами березы, туи и сосны, а в парке р.п. Озинки высажено около 1400 саженцев рябины, березы, тополя, каштана и ясеня.