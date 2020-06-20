Саратовцы продолжают участвовать в акции Министерства спорта России «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни»
Продолжается акция Министерства спорта России «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни». Видеоролики участников акции с хэштегами: #тренируйсядома #тренируйтесьдома #спортнормажизни можно найти во всех социальных сетях.
В акции приняли участие многие известные спортсмены Саратовской области. Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» организовала конкурс видеоклипов о домашних тренировках по бадминтону, Заслуженный мастер спорта России Даци Дациев каждое утро в прямом эфире в Инстаграме проводил зарядку, Олимпийский чемпион Илья Захаров запустил челлендж «УголокЗахарова». К этим акциям присоединяются жители из других регионов России. Тренировки саратовских спортсменов, в том числе размещаются и в официальных аккаунтах российских спортивных федераций.
«Все мы с нетерпением ждем, когда завершится период эпидемиологических ограничений и жители области смогут вернуться к привычным групповым тренировкам. Но пока спорт в регионе в основном дома и онлайн. И каждый саратовец может принять участие в акции Министерства спорта России «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни», - отметил на своей странице в социальной сети Инстаграм министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.
Активно продолжают выкладывать видео тренировок воспитанников спортивной школы в социальные сети в Вольском муниципальном районе. Смотрите видеоролики с тренировками боксера Кирилла Климова, пловца Софьи Талалихиной, хоккеиста Дениса Матвеева и других юных вольчан на странице министра и на странице @sport_volsk в Инстаграм.