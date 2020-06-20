Саратовцы продолжают участвовать в акции Министерства спорта России «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни»

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В акции приняли участие многие известные спортсмены Саратовской области. Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» организовала конкурс видеоклипов о домашних тренировках по бадминтону, Заслуженный мастер спорта России Даци Дациев каждое утро в прямом эфире в Инстаграме проводил зарядку, Олимпийский чемпион Илья Захаров запустил челлендж «УголокЗахарова». К этим акциям присоединяются жители из других регионов России. Тренировки саратовских спортсменов, в том числе размещаются и в официальных аккаунтах российских спортивных федераций.«Все мы с нетерпением ждем, когда завершится период эпидемиологических ограничений и жители области смогут​ вернуться к привычным групповым тренировкам. Но пока спорт в регионе в основном​ дома и​ онлайн. И каждый саратовец может​ принять участие в акции ​ Министерства спорта России​ «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни», - отметил на своей странице в социальной сети Инстаграм министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.Активно продолжают выкладывать видео тренировок воспитанников спортивной школы в социальные сети в Вольском муниципальном районе. Смотрите видеоролики с тренировками боксера Кирилла Климова, пловца Софьи Талалихиной, хоккеиста Дениса Матвеева и других юных вольчан на странице министра и на странице @sport_volsk ​ в Инстаграм.