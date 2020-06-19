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Саратовских врачей поддержали шоколадом для укрепления иммунитета

Новости / Общество
Саратовских врачей поддержали шоколадом для укрепления иммунитета


Один из крупнейших в России производителей кондитерских изделий поддерживает медиков во время всемирной пандемии COVID-19. Наблюдая за развитием эпидемиологической ситуации в стране и высоко оценивая работу врачей, коллектив фабрики принял решение задействовать собственные ресурсы и инновации, чтобы оказать им поддержку. Сотрудники фабрики назвали этот социальный проект «Победа Иммунитета».

Светлая акция началась в апреле – коллектив кондитерской фабрики передал партии шоколада, содержащего уникальный комплекс для укрепления иммунитета, больницам Москвы и Московской области. В мае и июне она продолжилась в крупнейших городах страны, став общероссийской.

Так, 17 июня, в преддверии Дня медика, была передала партия шоколада медицинскому персоналу Саратовской городской клинической больницы № 2 им. В. И. Разумовского. Сотрудники учреждения получили 490 плиток шоколада общим весом 49 кг.

Саратовских врачей поддержали шоколадом для укрепления иммунитета

Руководство и коллектив больницы с благодарностью приняли подарок. Главный врач Саратовской городской клинической больницы № 2 им. В. И. Разумовского, Бакал Наталия Евгеньевна, так комментирует акцию кондитерской фабрики: «Нам очень приятно, что даже в условиях сложной эпидемиологической ситуации находятся люди и организации, готовые оказывать нам поддержку. Уверены – этот шоколад будет очень полезен нашим сотрудникам в период высоких нагрузок».

В рамках акции «Победа Иммунитета» фабрика также оказала поддержку врачам Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Уфы и Краснодара.