Саратовских врачей поддержали шоколадом для укрепления иммунитета

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Светлая акция началась в апреле – коллектив кондитерской фабрики передал партии шоколада, содержащего уникальный комплекс для укрепления иммунитета, больницам Москвы и Московской области. В мае и июне она продолжилась в крупнейших городах страны, став общероссийской.Так, 17 июня, в преддверии Дня медика, была передала партия шоколада медицинскому персоналу Саратовской городской клинической больницы № 2 им. В. И. Разумовского. Сотрудники учреждения получили 490 плиток шоколада общим весом 49 кг.Руководство и коллектив больницы с благодарностью приняли подарок. Главный врач Саратовской городской клинической больницы № 2 им. В. И. Разумовского, Бакал Наталия Евгеньевна, так комментирует акцию кондитерской фабрики: «Нам очень приятно, что даже в условиях сложной эпидемиологической ситуации находятся люди и организации, готовые оказывать нам поддержку. Уверены – этот шоколад будет очень полезен нашим сотрудникам в период высоких нагрузок».В рамках акции «Победа Иммунитета» фабрика также оказала поддержку врачам Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Уфы и Краснодара.