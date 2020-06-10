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Яна Стоколесова и Данила Семериков приступили к тренировкам на федеральных спортивных базах

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Сборные России возобновляют тренировки на федеральных спортивных базах. Саратовские спортсмены, которые входят в состав команд, после тестов на коронавирус возвращаются к занятиям.

Мастера спорта России Яна Стоколесова приступила к тренировкам в составе сборной России по парусному спорту.

«Сначала спортсмены сдавали анализы на коронавирус. У Яны тест отрицательный. И после 5 дней карантина она вышла на воду. Спортсменка рассказала, что их предупредили о необходимости в ближайшее время сдать тест повторно», - написал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов на своей официальной странице в социальной сети Инстаграм.

На данный момент вместе с тренером Алексеем Колобуховым гребцы Валентина Плаксина, Анна Аксенова и Елизавета Крылова находятся в учебно-тренировочном центре «Ноговогорск» в Московской области. Спортсмены сдали анализы и ждут результатов на самоизоляции в одноместных номерах на территории центра.

«Постепенно к занятиям на федеральных базах возвращаются все саратовские спортсмены-сборники. К тренировкам приступил и Данила Семериков. Тест у нашего спортсмена тоже отрицательный. Команда по конькобежному спорту занимается на базе «Ока» в Тульской области», - рассказал Александр Абросимов.