Олег Костин лично поблагодарил Евгения Томашевского за благотворительную помощь саратовским больницам

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Вместе с руководителями и сотрудниками Саратовской городской клинической больницы № 2 им. В.И. Разумовского, Саратовской городской станции скорой медицинской помощи и Саратовского областного базового медицинского колледжа он поблагодарил Евгения Томашевского за благотворительную помощь, оказанную им данным учреждениям, которые оказывают помощь при лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией.Ранее саратовский шахматист принял участие в первом в истории благотворительном онлайн-турнире по шахматам «Сборная – России» и занял второе место. Призовой фонд турнира распределялся поровну среди определенных участниками региональных больниц, специализирующихся на лечении больных коронавирусом. Евгению досталась 1/8 часть из фонда турнира, в котором участвовало 8 ведущих шахматистов России во главе с Владимиром Крамником и Сергеем Карякиным. Евгений Томашевский решил свою часть выигрыша – 2,7 млн. руб. – пожертвовать учреждениям для приобретения на них средств индивидуальной защиты для работников и оказания прямой финансовой помощи. 700 тыс. руб. распределено между Саратовской городской клинической больницей № 2 им. В.И. Разумовского, городской станцией скорой медицинской помощи и Саратовским областным базовым медицинским колледжем, на базе которого работает Центр дополнительного образования средних медицинских работников (в том числе - по направлению COVID-19). На сумму около 2 млн. руб. для больницы и станции скорой помощи закуплены одноразовые медицинские маски, медицинские защитные маски FFP2, респираторы FFP3, защитные костюмы, одноразовые медицинские очки, одноразовые высокие бахилы и одноразовые медицинские перчатки.«Я согласился участвовать, не раздумывая. Это очень хорошая возможность помочь, и я был рад ею воспользоваться», - отметил Евгений Томашевский, общаясь с министром.Олег Костин высоко оценил инициативу спортсмена, подчеркнув, что подаренные им средства индивидуальной защиты пополнят резерв, имеющийся в медучреждениях.«Я глубоко признателен вам за искреннюю инициативу и горячее желание помочь саратовскому здравоохранению. Этот поступок – свидетельство большой и чистой души, чувства сопереживания за врачей и пациентов в наше довольно непростое время. Своим трудом вы фактически присоединились к труду врачей. От всего коллектива медицинских работников большое вам спасибо», - отметил министр здравоохранения Олег Костин, обращаясь к Евгению Томашевскому.К словам благодарности присоединились и сами медработники, которые признались, что тронуты таким вниманием. Врачи второй городской больницы вспомнили и тот факт, что мама Томашевского – Ирина Юрьевна – работала в их больнице, а сам Евгений рос у них на глазах. В качестве ответной благодарности они вручили гроссмейстеру картину известной саратовской художницы Валентины Маркушиной а его маме букет цветов.«Я хотел бы поблагодарить всех, кто причастен к проведению этого турнира. В первую очередь – Федерацию шахмат России и благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Всех, кто переводил деньги, а также особо персонально выделить 14-го чемпиона мира Владимира Крамника, который является главным организатором и инициатором всей идеи», - добавил Томашевский и обратил внимание, что очень приятно помогать региону, в котором он живет с детства и откуда не планирует переезжать.Сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.