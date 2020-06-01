Доходы от транспортного налога будут переданы в местные бюджеты

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создали предпосылки для передачи в местные бюджеты доходов от транспортного налога. 27 мая на заседании Саратовской областной Думы депутаты одобрили решение о передаче отчислений от транспортного налога на муниципальный уровень. Предпосылки для этого были созданы благодаря принятым в прошлом году поправкам в Бюджетный кодекс Российской Федерации. Таким образом, налоговая база по данному направлению будет достаточно равномерно распределена по территории области. Передача налога позволит увеличить доходы муниципальных дорожных фондов на сумму порядка 2,5 млрд рублей.«Закрепление за местными бюджетами транспортного налога расширит возможности муниципалитетов по мобилизации дополнительных поступлений по нему, обеспечит большую самостоятельность в вопросах регулирования собственной бюджетной обеспеченности и существенно повысит возможности органов местного самоуправления по финансовому обеспечению мероприятий в области дорожной деятельности», – отметил первый зампред правительства области – министр финансов Вадим Ойкин.В министерстве напомнили, что ранее налог являлся одним из основных источников пополнения регионального дорожного фонда. В связи с передачей части крупных трасс на федеральный уровень, средства, которые ранее тратились на их содержание и ремонт, высвободились, и появилась возможность направить отчисления от налога на муниципальные дороги.