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В Саратовской области впервые стало 17 базовых видов спорта

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В Саратовской области впервые стало 17 базовых видов спорта


К имеющимся десяти базовым видам добавлено семь.

Приказом Министерства спорта Российской Федерации в перечень базовых для Саратовской области видов спорта с 2020 до 2024 года включены следующие дополнительные виды спорта: футбол, каратэ, легкая атлетика (олимпийские), спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (паралимпийские), а также иные виды спорта, развиваемые на территории субъекта РФ - самбо, кикбоксинг, воднолыжный спорт.

Как рассказал министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов, таким образом была официально поддержана инициатива регионального министерства о включении в перечень еще 7 видов, дополнительно к имеющимся десяти базовым видам. «Увеличение количества базовых видов спорта позволит привлечь в регион больше субсидий из федерального бюджета», - подчеркнул Александр Абросимов.

До настоящего времени базовыми видами спорта для Саратовской области были утверждены бадминтон, бокс, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, парусный спорт, прыжки в воду, триатлон, теннис, фехтование.