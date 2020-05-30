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Семь проектов от Саратовской области будут направлены на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной среды

Новости


В Правительстве Саратовской области выбрали проекты благоустройства, которые будут направлены от региона для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021-2022 годах.

Обсуждение состоялось на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

«С 2018 года у нас появилась еще одна возможность для благоустройства территорий населенных пунктов с привлечением федерального бюджета: участие муниципальных образований во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, – рассказал зампред Правительства Роман Бусаргин. – В 2018 году города Балашов и Хвалынск стали победителями конкурса, им была предоставлена денежная премия в размере 100 и 55 млн рублей соответственно. В Балашове была благоустроена набережная, в Хвалынск – создан туристический маршрут».

В 2019 году победителем был признан город Ершов с проектом «Вера. Надежда. Любовь» (благоустройство улицы Интернациональной) с грантом в 60 млн рублей. В этом году победителями Всероссийского конкурса стали проекты Пугачева «На Иргиз – по тёплому камню» (грант – 70 млн рублей) и Вольска «Вольск – купеческий город ХХI века (44,5 млн рублей).

Сегодня члены межведомственной комиссии: представители органов исполнительной власти, политических партий, общественники - рассмотрели десять заявок. Проекты презентовали руководители районных администраций. Особо они подчеркнули активное участие жителей в выборе общественных территорий и обсуждении идей благоустройства.

В номинации «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек» были представлены проекты «Центральный парк Калининска», «Ветер степей» Красного Кута, «Улица художника» Хвалынска, «Городской сквер «Содружество» Аркадака, «Полифункциональный парк» «Гексагональ – химия жизни» Шихан. Члены комиссии выбрали первые три проекта.

В номинации «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек» жюри отдало предпочтение проектам «Ландшафтный парк «Козий парк» в пойме реки Голый камыш города Красноармейска», «Хлебная пристань» Маркса, «СтОит как чугунный мост» Петровска, попросив представителей Ртищева доработать проект «Регенерация сквера «Центральный».